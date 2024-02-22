ЗОВ МИРА

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Зов Мира...

ЗОВ МИРА!
Будь человеком, встань на защиту мира! Зови друзей и знакомых!
Ты должен перевести это на свой язык и распространить в Интернете!

Зов Мира: Будь человеком, встань на защиту мира! Зови друзей и знакомых! Зов Мира

 

THE WORLD IS CALLING!
Be a man, stand up for the world! Call your friends and acquaintances!
You should translate this into your language and spread it on the Internet!

 

世界在召喚！
做人，為世界挺身而出！ 打電話給你的朋友和熟人！
您應該將其翻譯成您的語言並在互聯網上傳播！

 

العالم ينادي!
كن رجلاً، دافع عن العالم! اتصل بأصدقائك ومعارفك!
يجب عليك ترجمة هذا إلى لغتك ونشره على الإنترنت!

 

世界が呼んでいる！
男らしく、世界のために立ち上がれ！ 友達や知り合いに電話してみましょう！
これをあなたの言語に翻訳して、インターネット上で広めるべきです。

 

ANG MUNDO AY TUMATAWAG!
Maging isang tao, manindigan para sa mundo! Tawagan ang iyong mga kaibigan at kakilala!Dapat mong isalin ito sa iyong wika at ikalat ito sa Internet!

 

DUNIA MEMANGGIL!
Jadilah seorang pria, membela dunia! Hubungi teman dan kenalan Anda!Anda harus menerjemahkan ini ke dalam bahasa Anda dan menyebarkannya di Internet!

 

Зов Мира, Токийский процесс, Тихоокеанский фашизм, Дальневосточный Нюрнберг

Зов Мира... IMFTE Tokio - Международный военный трибунал в Токио - Токийский процесс, Токийский Нюрнберг

Зов Мира... На другой фотографии те же лица, только за столом сидит Мацуока. Он старательно выписывает иероглифы под советско-японским пактом о нейтралитете.

Зов Мира... На другой фотографии те же лица, только за столом сидит Мацуока. Он старательно выписывает иероглифы под советско-японским пактом о нейтралитете.

Зов Мира... А вот другой снимок. Кремль. Молотов подписывает советско-японский пакт о нейтралитете. Остальные стоят. Рядом со Сталиным, чуть впереди, Мацуока в своей неизменной старомодной одежде.

Зов Мира... Хидэки Тодзио на допросе в зале суда Токийского процесса

Хидэки Тодзио на допросе в зале суда Токийского процесса

Хидэки Тодзио на допросе в зале суда Токийского процесса

Зов Мира... Тем временем всё внимание мировой прессы обращено к событиям Международного Военного Трибунала в Токио

Перед арестом своим Хидеки Тодзё как немецкие фашисты попытался покончить жизнь самоубийством, но фашистское заразное део ему не помогло, он остался в живых, чтобы пройти путь арестованного военного преступника Международного Военного Трибунала по Дальнему Востоку в Токио.

Рихард Зорге

 

«Интер-Пресса»    МТК «Вечная Память»   Авторы конкурса   Лауреаты конкурса   Журнал «Сенатор»

 
    Пусть знают и помнят потомки!  

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На другой фотографии те же лица, только за столом сидит Мацуока. Он старательно выписывает иероглифы под советско-японским пактом о нейтралитете. СУД В ТОКИО
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Оргкомитет МТК «Вечная Память» напоминает, что в Москве проходит очередной конкурс писателей и журналистов, посвящённый 80-летию Великой Победы! Все подробности на сайте конкурса: www.victorycontest.ru Добро пожаловать!