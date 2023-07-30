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Шли мальчики на войну... Двадцать лет тому назад я училась в седьмом классе средней школы и мечтала стать журналистом. И героем моей первой публикации стал Геннадий Федорович Сидоренко, директор Межиреченского музея пограничной славы, бывший в годы войны воспитанником, сыном полка.

Экспозиция музея и картины, автором которых был сам директор, посвящались подвигу бойцов 91 пограничного отряда, который до Великой Отечественной войны дислоцировался в г. Рава-Русская, Львовской области. Отец Геннадия Фёдоровича, Федор Иванович Сидоренко, проходил службу на должности заместителя начальника заставы.

11-летнего Геннадия, его двух младших братьев и сестру война застала в Воронежской области, у родственников. У него, как и у всех мальчишек военного времени, было огромное желание вместе со взрослыми бить фашистов.

В 1942 году Гена незаметно пробрался в воинский эшелон, отправляющийся на фронт. Почти на каждой станции его останавливали и расспрашивали. И неизвестно чем бы закончилось это, далеко небезопасное путешествие, если бы не встретил он знакомых бойцов из 91 пограничного отряда, которые и отвезли его к Федору Ивановичу Сидоренко.

По просьбе отца мальчика зачислили воспитанником медико-санитарного батальона, подальше от передовой. Бойцы и медперсонал полюбили смышлёного мальчишку, к тому же, Геннадий великолепно рисовал портреты красноармейцев, находящихся на излечении в медсанбате. А однажды по просьбе начальника штаба дивизии подполковника Крутикова, Геннадий выполнил настолько точную копию топографической карты, что был немедленно назначен на должность чертёжника при штабе 39 гвардейской дивизии.

В августе 1944 года погиб отец Геннадия, в ноябре мальчика направили на учёбу в суворовское училище. На станции Львов Гена и сопровождающий его офицер были обстреляны бандитами, переодетыми в форму бойцов Красной Армии. Тогда ему чудом удалось выжить.

В начале победного 1945 года во время выполнения боевого задания командования Гена был тяжело ранен, контужен. В результате — полная потеря зрения и слуха, инвалидность первой группы. В 15 лет. Но, к счастью, молодой организм справился: постепенно вернулись зрение и слух, он снова научился ходить.



Шли мальчики на войну... После войны Геннадий Федорович окончил школу, техникум, работал учителем черчения и рисования, вырастил сына и дочь. В память об отце и его боевых друзьях — воинах 91 пограничного Рава-Русского отряда создал музей пограничной славы, где многие годы работал его бессменным директором.

Очерк «Рассказ о фронтовом детстве» я принесла в июле 1984 года заведующему отделом военно-патриотического воспитания газеты областного комитета ЦК КПСС Украины «Львовская правда» Константину Яковлевичу Егорову. Материал был запланирован в юбилейный номер, посвящённый 40-летию освобождения Украины от фашистских захватчиков. Однако, ответственный секретарь газеты категорически отказался публиковать очерк, мотивируя возрастом автора и, необычным по содержанию (так не бывает!), материалом.

Только через несколько месяцев, в декабре 1984 года, после серьёзной проверки, материал о Геннадии Фёдоровиче Сидоренко был опубликован на страницах молодёжной газеты ЦК ЛКСМ Украины «Ленинская молодёжь», а в феврале 1985 года по предложению редактора молодёжных программ Львовского телевидения А .В. Легин я стала ведущей двух телепередач из цикла «Шли мальчишки на войну».

Так, по стечению обстоятельств, в 14 лет я столкнулась с проблемой детей войны.

После газетной публикации и первой телепередачи я получила много писем, причём не только с Украины. Бывшие маленькие солдаты и юнги, партизаны писали о своих фронтовых судьбах, о пережитых горе и страхе, присылали фотографии военных лет; некоторые сетовали на отсутствие подтверждающих документов и бездушие чиновников, отказывающих в помощи. Писали и ветераны Великой Отечественной, долгие годы безрезультатно разыскивающие своих воспитанников.

Так, Мария Васильевна Веселова, бывшая телефонистка 430 отдельного батальона связи 3 гвардейского Котельниковского танкового корпуса 5 армии РВГК, прислала фотографию военных лет, сделанную в Кракове, в 1945 году. На ней — мальчишка в военной форме, с орденом Славы на груди. Звали его Виктор, фамилию мальчика, Мария Васильевна, к сожалению, не помнила.

Фотография Вити была опубликована в апреле 1986 года в журнале «Собеседник». Заметка называлась «Ищем сына полка». Откликнулись однополчане Марии Васильевны, подсказали адрес однополчанина, подобравшего мальчишку в 1944 году, в Прибалтике. «Совместными усилиями» удалось установить, что воспитанника звали Петухов Виктор Иванович, на фотографии ему 15 лет.

По данным наградного управления Центрального Архива Министерства Оборони СССР 19 апреля 1945 года орден Славы Ш степени № 336109 действительно был вручён рядовому Петухову Виктору Ивановичу, 1930 г.р.

В редакцию журнала «Собеседник» позвонил москвич Зеленов В.В., который сообщил, что до 1954 года Виктор жил в Москве, по адресу ул. М. Порываевой, д.5. Запрос по данному адресу не дал результата. Из Главного управления кадров Министерства Обороны СССР пришёл ответ, что на учёте числится капитан запаса Петухов Виктор Иванович, 1930 г.р., проживающий в г. Клинцы, Брянской области. Я написала по указанному адресу, оказалось — однофамилец. Разыскать сына полка, сожалению, мне так и не удалось.

В редакционную почту поступило письмо курсанта факультета журналистики Львовского высшего военно-политического училища, гражданина Чехословакии. В письме было восемь фотографий военных лет, сделанных в разные годы, автором которых был Г. Липскеров (известны были лишь первая буква имени и фамилия). На всех — мальчишки в военной форме. В письме сообщалось, что на одной из фотографий, вероятно, воспитанник и сотрудники редакции газеты 52 армии 2-го Украинского фронта.

Шли мальчики на войну... Центральный архив МО СССР данными о Липскерове Г. не располагал; не было сведений о корреспонденте и в Советском комитете ветеранов войны. И тогда я написала в совет ветеранов 52 армии 2-го Украинского фронта.

Председатель совета ветеранов 52 армии Борис Иванович Новиков ответил сразу же. Гвардии капитан Георгий Липскеров в годы войны был фотокорреспондентом газеты «Боевая, красноармейская» 52 армии 2-го украинского фронта и заместителем начальника киногруппы второго Украинского фронта (начальником был Р.Л. Кармен, автор знаменитого фильма «Великая Отечественная». Георгий Абрамович Липскеров умер в 1977 году. Огорчило и сообщение о том, что во Львове многие годы жил и работал бывший редактор газеты «Боевая, Красноармейская» Павел Иванович Аксёнов, который умер в 1981 году.

По моей просьбе вдова Г.А. Липскерова и бывшие сотрудники редакции газеты «Боевая Красноармейская» Николай Иванович Докучаев и Борис Львович Октябрьский согласились сравнить восемь фотографий с фотографиями в архиве корреспондента. На двух! из них были сфотографированы воспитанник и сотрудники редакции газеты. Оказалось, что Г.А. Липскеров не мог быть автором этих снимков, поскольку и он сфотографирован среди сотрудников редакции! О дальнейшей судьбе мальчика было известно лишь то, что его усыновил сотрудник редакции А. Бобылев и после войны уехал с ним в Одессу.

Эти два снимка я выслала в редакцию «Вечерней Одессы» в августе 1985 года. К сожалению, никто не отозвался. Вдова корреспондента сообщила, что Г.А. Липскеров многие годы сам разыскивал маленьких героев своих фотографий, особенно одного из них — мальчика, сидящего на мотоцикле в окружении чехословацких ровесников, демонстрировал это фото на всех своих выставках. К сожалению, безуспешно.

Фотографию «мальчика на мотоцикле» я показала по телевидению в одной из передач цикла «Шли мальчишки на войну». Отозвался житель г. Нововолынска Житомирской области, ветеран 10 Уральского добровольческого танкового корпуса Е.М. Заблоцкий. В письме он сообщал, что на фотографии узнал воспитанника части Володю и что в сорок пятом году мальчишку отправили из Праги в Советский Союз. Фамилию мальчика он не помнил.

Летом 1986 года я выслала эту фотографию в редакцию молодёжной газеты «Млады Фронты» в Прагу, хотелось, чтобы сына полка узнали его чехословацкие ровесники, их на снимке четверо. Ответ из Чехословакии я так и не получила.

Наверное надо сказать и о том, как через двадцать лет, работая над этим материалом, я решила сделать запрос в поисковой системе Интернет на фамилию «Липскеров».

Оказалось, Георгий Липскеров до войны был многократным спортивным чемпионом Москвы, его отец — уважаемым редактором и издателем московской газеты «Новости дня», а в конце сороковых годов Георгий Абрамович уже был признанным «метром» советской фотографии. Я не знаю, как объяснить, почему никто о нем не знал в 1984-1985 годах, а мне для установления данных корреспондента пришлось ждать больше года!

Шли мальчики на войну... Парадоксально, но факт: фронтовики, искренне любившие, оберегавшие своих воспитанников, по прошествии времени не помнили их имена, фамилии, порой называли воспитанников именами своих детей;. сами маленькие солдаты не всегда имели документы, подтверждающие их пребывание на фронте, партизанском отряде, на корабле, ведь лица допризывного возраста, согласно информации Центрального Архива МО СССР, «…содержались в действующей армии за счёт основного состава, и сведения о них, как правило, не отражались в учётной документации».

Единственной надеждой на встречу, на помощь в получении подтверждающих документов стали публикации в средствах массовой информации, запросы в различные инстанции. Но очень часто опубликовать сохранившийся снимок было невозможно из-за его низкого качества; по шесть-семь месяцев приходилось ожидать ответ Центрального Архива Министерства обороны СССР, да и то — не всегда положительный. Но страшнее всего было недоверие и оскорбительное отношение работников военных комиссариатов, о чем довольно часто писали бывшие маленькие фронтовики.

Сегодня, через двадцать лет, свои неудачи я оправдываю только тем, что разыскать человека в огромной стране, не зная его полные биографические данные, имея в качестве поискового материала, в лучшем случае, фотографию сорокалетней давности, одному человеку, без помощи государственных структур, без соответствующего доступа до информационных систем было просто невозможно.

С героем моей второй публикации — Анатолием Сергеевичем Сумниковым, я познакомилась в 1985 году на вечере, посвящённом годовщине Победы во Львовском производственном объединении «Автопогрузчик». Среди присутствующих ветеранов он был самым молодым. Анатолий Сергеевич принёс снимок военных лет. На фотографии, сделанной в далёком сорок четвёртом, в госпитале, гвардии рядовому Сумникову 11 лет, и почти год из них он провёл на фронте.

Мать Анатолия Сергеевича, учительница Анна Степановна, с первых дней фашистской оккупации стала связной партизанского отряда и была расстреляна 17 марта 1942 года на глазах у маленького сына. До самого освобождения Сумщины мальчик был вынужден скрываться от фашистов, полицаев, которые потехи ради обстреливали его худенькую фигурку из автоматов.

В 1943 году Толик стал воспитанником артиллерийского полка. Выполнял обязанности почтальона, доставлял на передовую продовольствие и боеприпасы. В конце 1943 года эшелон, в котором ехал юный солдат, разбомбила немецкая авиация. Мальчика тяжело ранило, контузило, временно он потерял зрение и слух, почти полгода находился на излечении в медсанбате. В октябре 1944 года был уволен из армии, как несовершеннолетний. Приехал во Львов, окончил фабрично-заводское училище, и многие годы проработал на заводе «Автопогрузчик». «Еще на фронте», — рассказывал Анатолий Сергеевич, — «врачи заметили, что у меня плохо заживают раны. После войны поставили диагноз — сахарный диабет, скорее всего, говорят, на фоне сильного потрясения…»

Шли мальчики на войну... При подготовке следующей телевизионной передачи я познакомилась с полковником запаса Нелей Фёдоровной Найчук, председателем Львовской областной секции ветеранов Великой Отечественной войны. В ходе беседы Неля Фёдоровна рассказала, что попала на фронт в 15 лет (прибавила 3 года), была санинструктором, а в неполные 16 заслужила первый боевой орден Красной Звезды, всего же награждена 17 орденами и медалями. Неля Фёдоровна познакомила меня со своей тёзкой, Нелей Григорьевной Русановой (по документам военных лет Руслановой), однополчанкой Александра Космодемьянского. Она оказалась на фронте в 12 лет и прошла боевой путь от Ленинграда до Кёнигсберга. Кавалер орденов Славы П и Ш степени, многих медалей. Кстати, в этом полку был и воспитанник — Геннадий Попов, который после войны стал преподавателем, жил и работал в г. Минске.

А телевизионный сюжет был о Галине Вадимовне Седловой, участнице Сталинградской и Курской битв, которая на фронт убежала в 1941-м, в 15 лет. В 1944 году Галина Вадимовна была тяжело ранена, вернулась во Львов, окончила институт, работала инженером, вышла замуж. Орден Отечественной войны П степени нашёл её только в 1968 году, через 25 лет после награждения.

Моей третьей работой стал очерк «Дети войны» о бывших маленьких солдатах, проживающих во Львове. Среди них и Григорий Прокопович Двоеглазов, бывший фотокорреспондент газеты «За Вильну Украину».

Григорий Прокопович сбежал на фронт в 1941 году, в 12 лет. В боях под Москвой был тяжело ранен в ноги, и только благодаря прекрасному специалисту-хирургу Юдину, смог стать в строй. В военном санатории мальчик познакомился с Сидором Артёмовичем Ковпаком, который взял его с собой в отряд.

После соединения частей регулярной Красной Армии с партизанами, Гриша стал воспитанником полка, дошёл до Берлина, освобождал Прагу. По его боевым наградам можно изучать историю — медали «За боевые заслуги», «Партизану Отечественной войны», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией», «За освобождение Праги».

На стенах в его квартире портреты дорогих людей — комиссара Семена Руднева, командира — Сидора Ковпака; фотографии военных лет, сделанные в отряде, на фронте. На одной из них Гриша сфотографирован с неизвестным мальчишкой — тоже сыном полка — в Праге, в победном сорок пятом. И самая красивая фотография — смеющийся 16 летний Григорий — юнга Балтийского флота.

Через двадцать лет, в центре нашего города я увидела знакомый мне портрет юнги и рядом с ним — старенького мужчину, просящего о помощи. Подошла, мы разговорились. «На пенсию ведь не проживёшь», — рассказывал Григорий Прокопович, — «Здоровье никудышнее, денег на лекарства не хватает. Вот и сижу, здесь».

Я вспоминаю курьёзный случай, который произошёл с директором Зеравшанской геолого-разведывательной партии, бывшим воспитанником Воронежского военно-музыкального училища Сергеем Григорьевичем Геворкянцем. О нем мне написали воспитанники Зеравшанского детского дома, указали рабочий адрес. Но оказалось, что Сергей Григорьевич старался никогда не рассказывать об этом факте своей биографии, хоть и был награждён боевой медалью. Письмо, как служебное, вскрыла секретарь. Это было в марте 1986 года, а в мае, на День Победы, все сотрудники геолого-разведывательной партии с цветами поздравляли сына полка! В 1987 году, во время командировки на Украину, Сергей Григорьевич заехал во Львов, и мы наконец-то познакомились.

Интересный случай произошёл с Александром Митрофановичем Пушкаревым. После войны жил и работал во Львове, женился, вырастил дочь. И однажды в конце семидесятых на выставке, посвящённой годовщине Победы, увидел свою фотографию военных лет, сделанную в партизанском отряде, в 1943 году.

12-летним мальчишкой Саша стал разведчиком партизанского отряда им. Ворошилова, был награждён медалями «За боевые заслуги», «Партизану Отечественной войны 1 степени», «За Победу над Германией».

Шли мальчики на войну... В 1943 году фашистский карательный отряд применил против партизан отравляющий газ. Последствия отравления серьёзно отразились на состоянии здоровья Александра Митрофановича.

Не могу не вспомнить Якова Марковича Михайловича. Ему было суждено выжить в оккупированной Одессе: мать, спасая ребёнка, купила документы, по которым он стал… греком. Мальчишке удалось убежать из города. Потом — фронт, разведка. Награждён боевыми медалями и орденом. В 11 лет он встретил Победу. А в 1985-м попал в госпиталь ветеранов Великой Отечественной, где медсестру в приёмном отделении удивил год рождения ветерана — 1934! Медсестру, но не заведующего госпиталем, узнавшего в Якове Марковиче маленького мальчика, которого он лечил в медсанбате в 1944 году!

В декабре 1984 года журнал «Огонёк» проводил конкурс «И помнит мир спасённый», посвящённый 40-летию Победы. Я отправила в журнал несколько фотографий, в надежде, что их опубликуют и кто-нибудь отзовётся. Главный редактор журнала «Огонёк» А.В. Сафронов в обзоре читательской почты написал обо мне и моей работе. Через некоторое время мне написала директор музея «Юные защитники Родины» Клара Александровна Рябова.

Музей был создан в конце 60-х годов в Курске, при заводе тракторных запчастей, существовал на общественных началах. За годы работы Кларе Александровне и её помощникам удалось разыскать более тысячи маленьких солдат войны. О работе музея впервые было написано в журнале «Смена», №20 за 1983 год, а в канун 40-летия Победы вышла книга «Тысяча сыновей», автора Клары Ивановны Хромовой.

В 1986 году все собранные материалы, письма и фотографии, а также мои очерки и статьи я передала в музей «Юные защитники Родины».

Анализируя собранный материал, хочу заметить: у каждого маленького солдата, юнги, юного партизана своя судьба, свои воспоминания о войне. Безусловно, их борьба с врагом наравне со взрослыми — это наглядная демонстрация патриотизма молодого поколения сороковых годов, «их борьба — это самое страшное обвинение, которое история предъявит врагу, изучая события этих лет», — писала газета «Правда» ещё в 1941 году. Но, как правило, боевой биографии ребёнка (странное сочетание) предшествовала гибель родных, очевидцем которой он становился, и огромное желание отомстить. В будущем ранения, контузии и пережитые в детские годы длительные стрессовые ситуации негативно сказались на состоянии здоровья и работоспособности многих из них.

О подвигах мальчишек и девчонок военного времени известно из документальных произведений и мемуаров партизанских командиров Ковпака, Фёдорова, Вершигоры; полководцев Великой Отечественной — Чуйкова, Конева, Рокоссовского; альбомов из серии «Пионеры-герои», документальных сборников «Дети герои», «Дети военной поры», «Дети блокадного Ленинграда», художественных произведений и кинофильмов.

Однако, объектом целенаправленного поиска сыны и дочери полков, юнги, партизанские орлята стали в 1970 году, после выхода первого документального сборника «Медаль за бой, медаль за труд» под редакцией бывшего сына полка Владимира Николаевича Караваева. И в этом его бесспорная заслуга.

Автору удалось собрать разнообразный материал, посвящённый детям войны, отличившимся как на фронте, так и в тылу: фотографии, воспоминания, письма, очерки, заметки из газет военных лет. В 1975 году вышла вторая книга с аналогичным названием, в 1985 году — сборник очерков «В бою и в труде», который стал логическим продолжением двух предыдущих, своеобразным «отчётом о проделанной работе».

Считаю необходимым сделать вывод, что исторический факт участия детей и подростов в Великой Отечественной войне в составе регулярных частей Советской (Красной) Армии и Флота, партизанских соединений так и остался малоизученной страницей войны.

На фронте, в отряде, на корабле их старались беречь, но и в первые послевоенные годы маленькие солдаты оказались самой незащищённой категорией участников Великой Отечественной. Взять хотя бы такой факт: многие воспитанники в сентябре-ноябре 1945 года были уволены из армии, как несовершеннолетние и получили направления на учёбу в суворовские (нахимовские) училища. С учётом того, что возвращались они в Советский Союз из-за границы, естественно, к началу учебного года опоздали. Практически все были сиротами, возраст 14-16 лет. В детские дома их не принимали. Случаи зачисления в училище «сто первым», как в известном фильме, были единичными. По сути дела, они оказались «на улице», имея в качестве «багажа» образование 3-5 классов средней школы, денежное довольствие на дорогу, военную форму и боевые награды. В сложившейся ситуации такие подростки нередко попадали под влияние представителей преступного мира. Так, на публикацию в журнале «Огонёк» откликнулся бывший сын полка, отбывающий наказание в ИТК. Его письмо я передала К.А. Рябовой, она обратилась к прокурору Российской Федерации, и, насколько я помню, он был освобождён по амнистии к 40-летию Победы.

Кроме того, отсутствуют специальные комплексные и научные исследования на эту тему. Феномен присутствия детей в боевых условиях не изучался в курсе военной педагогики и психологии военных училищ (институтов) Советского Союза, возрастной психологии и психологии в экстремальных условиях педагогических вузов. Социальной адаптацией вышеуказанной категории участников Великой Отечественной, а также вспомогательной работой, связанной с получением документов, подтверждающих пребывание в действующей армии, на флоте, в партизанском отряде, как ни странно, занимались общественные организации, среди которых курский музей «Юные защитники Родины», Батальон Белорусских орлят, Всесоюзный полк сынов полка. И это при том, что пребывание детей и подростков на фронте, в партизанском отряде, на флоте было массовым явлением — практически в каждом полку, дивизии воевали воспитанники (в знаменитой «панфиловской» их было четверо, в некоторых частях — до одиннадцати человек!), а в партизанских отрядах вообще детей было очень много. Государственные архивы, научно-исследовательские институты, розыскные отделения МВД, фактически, оказались в стороне...

Шли мальчики на войну... Прошло шестьдесят лет со дня окончания Великой Отечественной. Маленькие солдаты стали седыми ветеранами, а с годами они будут единственными участниками и свидетелями войны. Война была к ним безжалостна, но они выжили и победили. Наравне и рядом с взрослыми, хотя говорят, что «детей на войне не бывает». Не потому ли до сих пор исторический факт участия детей и подростов в Великой Отечественной войне в составе регулярных частей Советской Армии, Флота и партизанских соединений так и остаётся малоизвестной и малоизученной страницей истории Великой Отечественной войны?..

НАШЕ ДОСЬЕ: ОЛЬГА ГАПЕЕВА

Кандидат исторических наук, доктор философии, преподаватель факультета журналистики Львовского Военного института Национального университета «Львовская политехника», дипломант I МТК «Вечная Память» (диплом I степени).

Родилась 18 августа 1970 года в городе Львове.

Служит в Вооружённых Силах Украины, преподаёт «Историю зарубежной журналистики». Замужем, имеет 17-летнего сына.

Творчеством занимается с 14 лет, первая публикация называлась «Рассказ о фронтовом детстве» в областной газете «Ленинская молодёжь» (1984 г.).

— Идея моего участия в конкурсе принадлежит мужу, Гапееву Сергею Александровичу, выпускнику Минского высшего военно-политического общевойскового училища, ветерану воинской службы Украины, майору юстиции запаса. Получив информацию о конкурсе из «Российской газеты», он, зная, что я в юности занималась темой «детей войны», а с тех пор мною накоплена большой опыт в этом и много не востребованных материалов, настоял на том, чтобы я подготовила конкурсный материал. Поэтому, благодаря конкурсу я получила возможность через 20 лет рассказать о своей работе, связанной с розыском маленьких солдат войны, затронуть актуальную сегодня тему, которая когда-то для меня была смыслом моего детства и юности. И вышло так, что все это было ненапрасный труд, а нужный кому-то...

«Интер-Пресса» ✰ МТК «Вечная Память» ✰ Авторы конкурса ✰ Лауреаты конкурса ✰ Журнал «Сенатор»

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