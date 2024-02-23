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Перед судом истории... 23 декабря 1948 года в токийской тюрьме Сугамо был приведён в исполнение приговор токийского трибунала, приговорившего к смертной казни через повешение семь главных японских военных преступников, которые несли основную ответственность за планирование, подготовку и развязывание многочисленных войн и военных конфликтов против миролюбивых стран и народов Дальнего Востока.

Трудно переоценить международное значение этого уголовного процесса. Приговор токийского трибунала явился не только актом справедливого возмездия за преступные деяния, совершенные японской правящей кликой против человечества, но и стал грозным предупреждением для тех, кто хотел бы вновь развязать новую мировую войну и поставить мир на грань катастрофы.

За 36 лет, прошедшие со времени этого международного процесса, в мире появилась большая литература, посвящённая суду в Токио. В Японии, США, ФРГ, Англии, Франции, Италии вышло большое количество капитальных изданий, различного рода исследований монографического характера, много мемуарной и документальной литературы, написано немало хороших и плохих книг, статей, брошюр, в которых высказываются самые противоположные точки зрения как на сам процесс, так и на его воздействие на послевоенное развитие Японии.

Если здравомыслящие исследователи правильно считают, что суд в Токио оказал огромное влияние на всю политическую жизнь Японии, явился мощным стимулом для усиления борьбы японского народа за мир, демократию и социальный прогресс, то реакционно настроенные учёные и политические деятели силятся доказать, что токийский процесс был исторической ошибкой, делают неуклюжие попытки реабилитировать преступников, создать им ореол мучеников.

На фоне этого потока псевдонаучной и заведомо фальсифицированной макулатуры книга советских юристов Л.Н. Смирнова и Е.Б. Зайцева является, пожалуй, единственным правдивым произведением, в котором на основе огромного фактического материала широко и объективно воспроизводится история военных преступлений японской военщины, научно и глубоко проанализирован агрессивный путь японского милитаризма, даётся исчерпывающая характеристика наиболее одиозных представителей господствующего класса, которые несли наибольшую долю ответственности за гибель миллионов ни в чем не повинных людей, за массовые разрушения материальных и культурных ценностей целых пародов.

Книга Л.Н. Смирнова и Е.Б. Зайцева написана в ярком документально-публицистическом стиле, живо воспроизводит чудовищные преступления японской военщины, беспощадно клеймит тех, кто готовил войну, плёл заговоры против миролюбивых народов, показывает, к каким коварным и изощренным методам прибегали японские изверги для истребления миллионов и миллионов человеческих жизней. Перед судом истории...

Особый интерес для советского читателя представляют те главы книги, в которых повествуется о том, как готовилась война против Советского Союза, как японская правящая клика провоцировала различные конфликты против нашей советской, социалистической Родины.

Получив сокрушительный отпор в районе озера Хасан в августе 1938 года и на реке Халхин-Гол летом 1939 года, японская военщина не решалась в одиночку напасть на Советский Союз и искала себе достойного союзника для развязывания войны против СССР.

Авторы убедительно показывают, как с началом агрессии фашистской Германии против Советского Союза Япония выжидала удобный момент для нападения на нашу страну. Но несокрушимая мощь Советских Вооружённых Сил удерживала её от такого рискованного шага. После известных колебаний и борьбы внутри правящей клики японское правительство приняло решение сначала нанести удар по позициям западных держав в Юго-Восточной Азии, быстро захватить страны Южных морей, богатых стратегическим сырьём, укрепить там свои военный потенциал, а затем начать боевые действия против СССР.

Разгромив внезапным ударом в декабре 1941 года основные силы американского флота в Перл-Харборе, японские вооружённые силы быстро захватили Индокитай, Бирму, Малайю, Сингапур, Филиппины, Индонезию и подошли к границам Индии. Под пятой японских оккупантов в Юго-Восточной Азии оказалось свыше 200 миллионов человек. Перед судом истории...

В книге убедительно показано, как Япония пыталась прикрыть свои агрессивные цели тезисом «паназиатизма». Её пропагандистская машина истошно кричала об «освободительной» миссии Японии, призванной якобы избавить порабощённые народы от белых империалистов и дать этим народам право на свободное существование. Был выдвинут лозунг «Азия для азиатов», предназначавшийся для того, чтобы привлечь азиатские пароды на сторону Японии, и чтобы они вместе с нею боролись против иноземных колонизаторов во имя достижения свободы и национальной независимости.

Однако военно-полицейский режим, установленный Японией в завоёванных странах, разграбление их богатств, насилие и надругательство новоявленных «освободителей» над местным населением быстро развеяли туман этой пропаганды и обнажили подлинное обличье японского милитаризма. Бесчеловечность и бесчинства японских захватчиков на оккупированных землях мало в чем уступали страшным злодеяниям немецких оккупантов на захваченных советских территориях. Перед судом истории...

Л.Н. Смирнов и Е.Б. Зайцев приводят множество фактов и свидетельств бессмысленных убийств, массовых расстрелов, варварских пыток, жестоких насилий и издевательств над женщинами, стариками и детьми. Эти факты, вскрытые на токийском процессе, а также свидетельства очевидцев, как указывают авторы, составили сотни страниц приговора Международного военного трибунала и два тома приложений к нему.

Токийский процесс убедительно показал, что захватнические войны против миролюбивых народов, равно как и карательные экспедиции против национально-освободительных движений, сопровождались террором, жестокостью и дикими зверствами, которые были санкционированы высшим японским руководством.

Особая жестокость японской военщины, подчёркивают авторы, определяется специфическими факторами исторического развития страны, традиционным воспитанием населения в духе оголтелого национализма и «исключительности» японской расы. Японским солдатам и офицерам внушалась мысль об их божественном происхождении и о превосходстве японской нации над другими народами.

7777 Как отмечал главный обвинитель на токийском процессе Джозеф Кинан, «японцы стремились, и это являлось частью их плана агрессии, подавить волю народов к борьбе, совершая зверства невероятной жестокости как по характеру, так и по масштабам. Доказательства покажут, что бесчеловечный метод ведения войны носил всеобщий характер. Это является свидетельством существования определенного плана войны, характерного для японской военной истории».

Тягчайшим преступлением японской военщины, пишут авторы, явилась жесточайшая резня в Нанкине 13 января 1937 года. Город с миллионным населением был разгромлен, разграблен, сожжён и опустошён. Китайских солдат, попавших в плен, связывали группами и расстреливали. Мирных жителей подвергали массовым пыткам, насилиям, их грабили и убивали. Опьяневшая от крови японская солдатня всюду сеяла смерть и разрушения. По китайским данным, подтверждённым позднее японским командованием, общее количество убитых в Нанкине и его окрестностях превышало 200 тысяч человек. Перед судом истории...

Крупная резня была учинена и на Филиппинах. По масштабу и жестокости она уступала только нанкинскому побоищу. Обвинитель от Филиппин в Международном военном трибунале в Токио Лоренц заявил, что более 131 тысячи человек приняли ужасную смерть от рук японских солдат.

То, что произошло в Нанкине и на Филиппинах, не было случайным эпизодом в действиях японской императорской армии. Везде и всюду, куда ступала нога японского захватчика, чинились чудовищные зверства, происходили ничем не оправданные разрушения. Военные преступления осуществлялись в самых безжалостных формах: людей обезглавливали, четвертовали, обливали бензином и сжигали живыми, военнопленным вспарывали животы, вырывали печень и съедали её, что являлось свидетельством проявления особого самурайского духа.

Вопрос о зверствах японской, как и гитлеровской, военщины имеет более чем 40-летнюю давность. Но он актуален и сегодня, потому что такими же методами пользуются и современные империалистические агрессоры. Об этом наглядно свидетельствуют варварские формы ведения войны и характер обращения с мирным населением и военнопленными американских интервентов в Корее и Вьетнаме, в Ливане н Сальвадоре. Эти же методы широко применяют ныне израильские агрессоры в отношении арабских народов. Вопрос о зверствах не может быть предан забвению и потому, что личный состав вооружённых сил сегодняшней Японии воспитывается в том же духе ненависти ко всему передовому и прогрессивному, в духе оголтелого реваншизма и воинствующего национализма. Новые стратегические планы, которые разрабатываются в тиши объединённого комитета начальников штабов в Токио, как и в годы Второй мировой войны, предусматривают превращение Японии в современную военную державу, располагающую всеми видами боевой техники, включая атомное оружие. Вот почему вопрос о характере, масштабе и темпах милитаризации Японии приобретает в последнее время все более важное международное значение.

В основе военной политики правящих кругов Японии лежит стремление к созданию новой военной машины путём последовательного развития собственного военно-промышленного потенциала с широким использованием всех преимуществ, которые даёт их стране военный союз с Соединёнными Штатами.

Японские правящие круги знали, что их бывший враг может превратиться в союзника, если они с первых дней капитуляции сумеют убедить американских лидеров в том, что главным противником победившей Америки, равно как и побеждённой Японии, является коммунизм и его главный носитель — Советский Союз.

И вся послевоенная действительность показала, что американские оккупационные власти хорошо усвоили эту «истину». Вопреки Потсдамской декларации США с первых дней оккупации Японских островов встали на путь превращения их в свой главный плацдарм на Дальнем Востоке и в бассейне Тихого океана.

Сразу же после окончания войны американская администрация в Японии стала проводить следующую стратегическую линию: убирать все, что оказывало сопротивление США, их безраздельному господству, создавать новые институты, которые бы надёжно ориентировались на Вашингтон, помогали ему в укреплении позиций мирового империализма в Азии и на Дальнем Востоке.

В период оккупации Японии США навязали ей ряд договоров и соглашений неравноправного характера, развернули на Японских островах широкую сеть военно-воздушных и военно-морских баз. Перед судом истории...

Важным фактором в японо-американских отношениях явилось заключение Сан-Францисского мирного договора и «договора безопасности» (сентябрь 1951 года). Эти документы определили дальнейшие взаимоотношения между двумя странами и заложили новую юридическую основу для неограниченного пребывания американских войск на Японских островах и для развёртывания вооружённых сил самой Японии.

Подписав эти договоры, Япония пошла на серьёзные уступки своему союзнику. США получили право содержать на японской территории войска и пользоваться военными объектами, половина из которых была передана им в бессрочное распоряжение. Хотя формально состояние оккупации прекращалось, Сан-Францисский мирный договор юридически закрепил линию, которую США проводили в период оккупации.

Страна и ныне покрыта густой сетью американских военных баз и объектов, которых насчитывается свыше 140; на них размещено около 45 тысяч солдат и офицеров США.

Военно-политический союз между США и Японией, начавший складываться сразу же после войны, был выгоден не только США. Правящие круги Японии поставила перед собой цель «превратить свое поражение в победу». Японская пропаганда начала проводить идейку о том, что война с Америкой была ошибкой, что главным врагом Японии является Советский Союз, который-де своей политикой вынудил её начать войну против «добропорядочной» Америки. В сознание японцев вдалбливалась мысль, что с помощью США Япония будет быстро восстановлена и станет еще более могучим государством.

Правящие круги Японии сознательно пошли на ущемление суверенитета страны, чтобы получать доллары США для обновления технической базы промышленности, в том числе её военных отраслей. К 1951 году промышленное производство Японии достигло уровня 1936 года, а в 1956 году превысило его в шесть раз. Особенно бурный рост промышленности отмечен во второй половине 60-х годов, когда ежегодный прирост промышленного производства составлял в среднем 13,4 процента. Вашингтон в одностороннем порядке снял запрет на производство вооружения в Японии, и монополии немедленно развернули выпуск всех видов оружия, включая ракеты и другие современные боевые средства.

Именно в этот период США руками южнокорейских марионеток развязали войну против Корейской Народно-Демократической Республики, а Япония в соответствии с «договором безопасности» оказала американским империалистам большую помощь в их агрессии. В распоряжение вооружённых сил США были предоставлены территория Японии, её порты, базы, производственные мощности. Десятки тысяч японских граждан обеспечивали бесперебойную работу американской военной машины. Они выполняли так называемые «спецзаказы для армии и флота Соединённых Штатов», принимавших непосредственное участие в боевых действиях против КНДР. Перед судом истории...

Япония оказалась соучастницей агрессивной войны против соседнего корейского народа, выступив на стороне американского империализма. Американская газета «Чикаго ньюс» имела все основания написать, что Япония уже стала настоящей союзницей Соединённых Штатов и что без её помощи они, возможно, были бы выгнаны из Кореи.

Не менее позорную роль пособника американских агрессоров Япония выполняла в грязной войне, развязанной Вашингтоном против Вьетнама и других стран Индокитая. Япония не только причастна к агрессии во Вьетнаме, но фактически участвовала в ней. В ходе длительной и кровопролитной войны она выполняла роль военного плацдарма и тыловой базы американских вооружённых сил. Япония превратилась в огромный военный арсенал, который обеспечивал агрессора всем необходимым для ведения боевых действий. С баз, расположенных на территории Японии, авиация США совершала варварские налёты на мирные города и села Вьетнама, Лаоса и Камбоджи (Кампучии), сея смерть и разрушения на обширных пространствах Индокитайского полуострова.

На заводах и арсеналах Японии ремонтировалась боевая техника американского экспедиционного корпуса. Японская промышленность и сельское хозяйство обеспечивали войска агрессора всем необходимым для широких боевых действий. На военных заводах изготовлялась большая часть артиллерийских снарядов, патронов, гранат, авиационных бомб различного назначения, которые сыпались на головы вьетнамских, лаотянских, камбоджийских женщин, детей, стариков и разрушали исторические памятники культуры, храмы, школы, больницы, жилые дома. Перед судом истории...

Особую роль во всем этом играла Окинава. Этот небольшой остров был важнейшим опорным пунктом агрессивной войны против Вьетнама. Фактически он являлся частью вьетнамского фронта США. Отсюда поднимались в воздух для выполнения бандитских акций стратегические бомбардировщики В-52. Здесь проходили подготовку, экипировались и отправлялись во Вьетнам части морской пехоты и сухопутных войск США. В настоящее время на Окинаве базируются корабли 7-го американского флота, в том числе и атомные подводные лодки. Это крупнейшая ракетно-ядерная база Пентагона, опираясь на которую американские агрессоры и их союзница Япония угрожают всем миролюбивым народам данного региона.

Так Япония все больше втягивается в осуществление агрессивных планов американского империализма. Токио и Вашингтон совершенствуют формы политического и военного сотрудничества, разрабатывают различные варианты «реагирования» на критические ситуации, которые могут возникнуть не только в Японии в результате выступления трудящихся против гнёта монополий, но и далеко за её пределами.

Факты последнего времени со всей убедительностью показывают, что Япония взяла курс па форсированное перевооружение страны, создание мощных вооружённых сил, способных самостоятельно проводить наступательные операции крупного стратегического масштаба. В промышленности отдаётся предпочтение развитию тех отраслей, которые можно было бы быстро переключить на производство всех видов современной боевой техники.

Военная промышленность Японии стала одной из крупнейших в мире. В военном бизнесе в Японии занято свыше двух тысяч компаний, которые специализируются исключительно на производстве артиллерийского и стрелкового оружия, боевых кораблей, военных самолётов, бронетанковой техники, ракет и управляемых снарядов, электронной аппаратуры и т.д. Изготовлением военной техники занимаются такие крупные монополии, как Мицубиси, Кавасаки, Комацу, Хитати, Тосиба, Мицуи, Сумитомо, Фудзи, Санва и многие другие.

Для координации деятельности компаний, занятых выполнением военных заказов в рамках федерации экономических организаций, был создан специальный комитет оборонной промышленности, в состав которого вошли различные подкомитеты по производству вооружений, военных судов и самолётов, электротехнической и электронной аппаратуры, машинного оборудования, боеприпасов, специальных материалов, а также подкомитет реализации военной продукции. Перед судом истории...

Как видно из сказанного, перевооружение страны поставлено на солидную основу. Политический курс правящих кругов на ремилитаризацию государства подкрепляется действиями монополистического капитала, заинтересованного в расширении экономической экспансии, подкреплённой реальной военной силой. Правительственные круги, монополии и военщина исходят из того, что укрепление военно-экономического потенциала является важнейшим условием достижения планов роста политического влияния Японии на международной арене.

Надо отметить, что основное внимание правительство уделяет не столько количественной стороне вооружённых сил, сколько качеству подготовки личного состава и оснащению его новейшими видами вооружений. По мнению военных специалистов, в современных условиях модернизация вооружения и боевого снаряжения войск важнее, чем простое увеличение их численности. С учётом этого японское правительство постоянно совершенствует структуру тех отраслей промышленности, которые могут работать непосредственно на войну, то есть способных в кратчайшие сроки обеспечить все виды вооружённых сил самыми современными средствами боевой техники. Предприятия, связанные с производством вооружений, получают из государственной казны огромные дотации, которые, используются на военно-научные исследования, обновление и модернизацию производства.

Правящие круги принимают действенные меры, чтобы обеспечить свои вооружённые силы современными средствами ведения войны и наладить их производство в самой Японии. Такой курс не только гарантирует большие прибыли национальным компаниям, но и даёт возможность создавать оружие, отвечающее национальным и географическим особенностям страны, облегчает задачу снабжения военной машины всем необходимым, унифицировать производство боеприпасов, обеспечить быструю перестройку промышленности на военный лад.

В Японии уже созданы различные виды новейшего оружия национального производства. Особое внимание уделяется созданию ракет класса «земля-воздух», «воздух-корабль», высокоскоростных управляемых ракет, инфракрасных приборов наведения, авианавигационной аппаратуры, а также разработке новых видов военных материалов. Перед судом истории...

Одновременно управление национальной обороны закупает лучшие образцы оружия в зарубежных странах, прежде всего в США, которые все еще остаются основным поставщиком наиболее важных видов боевой техники.

На вооружении «сил самообороны» в настоящее время имеется 840 танков, 520 самоходных орудий, 620 бронетранспортёров, 3880 орудий и миномётов, 192 пусковые установки зенитных ракет типа ХПК и 144 — типа «Найк». В составе военно-морского флота насчитывается 48 эсминцев, 40 минных заградителей и тральщиков, 14 подводных лодок. Всего ВМС насчитывают 483 корабля общим водоизмещением 228 тысяч бр.-рег. тонн (Боэй хандборуку (Справочник по вопросам обороны). Токио, 1982, стр. 175. — Здесь и далее примечания И.И. Коваленко).

Особое внимание японская военщина уделяет развитию военно-воздушных сил. В их составе числится 1260 самолётов различных типов, включая 379 истребителей и оснащённых новейшим электронным оборудованием самолётов противолодочной обороны и самолёты раннего обнаружения.

По шестому пятилетнему плану военного строительства Японии на 1983-1987 годы сухопутные войска получат около 400 современных средних танков типа М-74, что доведёт общую численность танкового парка до 1300 машин. Будет закуплено 240 новых бронетранспортёров и 350 артиллерийских орудий. Шестым пятилетним планом строительства вооружённых сил предусматривается оснащение «сил самообороны» новыми типами ракетного оружия, в частности ракетами, управляемыми по лазерному лучу, новыми видами оружия противоракетной обороны, значительное усиление военно-морского флота, его оснащение ракетными системами класса «корабль-корабль» и зенитными «корабль-воздух». Перед судом истории...

По противолодочным средствам борьбы, в частности по числу ракетных эсминцев, Япония к концу реализации плана опередит такие страны НАТО, как ФРГ и Франция, а по патрульным самолётам морской авиации — также Англию и выйдет на второе место после США.

Резко возрастёт мощь военно-воздушных сил Японии. Планом предусмотрена закупка 55 истребителей-перехватчиков Ф-15, что позволит Японии по количеству этих современных машин обогнать все западноевропейские страны НАТО, и она будет уступать только США.

Пристальное внимание в последнее время японские монополии, занятые военными поставками, уделяют разработке и выпуску ракетно-космической техники. Японская военщина вынашивает грандиозные планы космических исследований и развития ядерной энергетики, которые находят все более активную поддержку со стороны правящих кругов страны. Речь идёт об освоении космоса в интересах усиления военного могущества страны и приобщения её к ядерным державам. Перед судом истории...

Правительственными органами Японии разработана долгосрочная космическая программа на период до 2000-го года. Уже в настоящее время Япония располагает баллистическими ракетами, способными выводить на орбиту ядерные боеголовки. В 1970 году Япония запустила первый искусственный спутник. С тех пор она вывела в космическое пространство много спутников практического назначения: для изучения ионосферы, исследования природных ресурсов, а также метеорологические спутники и спутники связи. Программой космических исследований предусматривается запустить в космос пилотируемые спутники и другие космические объекты. Американский журнал «Милитэри ревыо» отмечал, что Япония занимает третье после США и СССР место в освоении космоса и что она уже способна производить собственное ядерное оружие. Правящие круги Японии упорно стремятся к тому, чтобы стать ядерной державой.

Япония уже обладает достаточными запасами делящегося вещества, и эти запасы все увеличиваются. По сообщениям иностранной печати, Япония уже производит плутоний в количестве, достаточном для создания значительного числа единиц ядерного оружия.

Хотя японское командование делает пока что упор не на количественное увеличение, а на качественное развитие «сил самообороны», их численность составляет уже более 268 тысяч солдат и офицеров. В «силах самообороны» числится почти 44 тысячи генералов, офицеров и прапорщиков, 113 тысяч младших командиров и только 111 тысяч рядовых.

Подобная структура вооружённых сил рассчитана на то, чтобы в нужный момент быстро развернуть многомиллионную армию для ведения агрессивных действий.

Японская военщина не удовлетворена существующей системой комплектования вооружённых сил по принципу вольного найма. Она считает, что этот принцип не обеспечивает широкого охвата военной подготовкой большей части мужского населения страны. Поэтому наиболее оголтелые милитаристы требуют введения всеобщей воинской повинности, чтобы сделать вооружённые силы еще более многочисленными.

Один из наиболее ярых сторонников развёртывания массовой армии в Японии видный деятель правящей либерально-демократической партии Н. Фунада выдвинул требование дополнить «силы самообороны» созданием «резервного оборонительного корпуса» численностью 1 миллион человек. Он же настойчиво выступает за всемерное расширение производства современного оружия как для «оборонных» нужд Японии, так и для экспорта его в другие страны.

Опасаясь взрыва недовольства со стороны широких масс трудящихся, правительство пока не решается ставить вопрос о принятии соответствующего законоположения о введении всеобщей воинской повинности, но на практике принимает все меры, чтобы войска «сил самообороны» были надёжным инструментом в его руках. Перед судом истории...

Важным элементом подготовки общественного мнения страны к выполнению «особой миссии» милитаристские круги считают психологическую обработку населения и личного состава вооружённых сил в духе старых самурайских традиций. Если говорить коротко, то в основе всей идеологической обработки населения и личного состава вооружённых сил лежат ультранационализм, шовинизм и антикоммунизм. Японский народ пытаются убедить в том, что будто бы его главным и злейшим врагом является коммунизм, и в первую очередь Советский Союз, который-де постоянно угрожает безопасности Японии, жизни и благополучию её граждан. Одним из звеньев этой широкой кампании нагнетания милитаристского психоза является издание антисоветских книжонок. В них преподносятся бредовые измышления о «захвате Советским Союзом в следующем десятилетии Японских островов, установлении в стране оккупационного режима» и т.д. О провокационном характере содержания этих книг говорят их заголовки: «Вторжение Советской Армии на Японские острова», «Третья мировая войпа в Японии», «Русские высадились», «Одиннадцатидневное сражение на Хоккайдо». Последнее «произведение» повествует о «захвате Японии Советскими Вооружёнными Силами всего за 11 дней».

Наибольшую активность в распространении вздорных измышлений по поводу «советской военной угрозы» проявляют руководители японских «сил самообороны», которые тесно связаны с владельцами промышленных предприятий, ориентирующихся на военные заказы правительства. Их выступления говорят об антисоветской направленности военных приготовлений Управления национальной обороны. Курс на форсирование вооружений они подкрепляют заведомо несостоятельными ссылками на мифическое «увеличение военных приготовлений Советского Союза в прилегающих к Японии районах». Средства массовой информации без устали твердят, что в борьбе против коммунизма Япония может выстоять только при наличии крупных вооружённых сил, обеспечивающих господство в воздухе и на море. А для этого, мол, нужно резко увеличить ассигнования на военные цели, иметь все виды современного оружия, вплоть до атомной и водородной бомбы. «Нам не следует брюзжать и критиковать ядерное оружие, мы должны иметь установку — вооружить себя ядерным оружием, если это потребуется», — убеждал еще в 1955 году С. Йосида, бывший в то время премьер-министром («Япония: снова по пути милитаризации», Москва, 1980, стр. 43). Перед судом истории...

Свидетельством того, что эти взгляды не изменились и спустя два десятилетия, является высказывание известного японского официального обозревателя М. Макото: «Простое оружие нас не спасёт, а американский «ядерный зонт» не может успокаивать. Япония должна полагаться на собственные силы. Мы не можем также забывать «об угрозе с Севера». Единственное спасение — ядерное оружие» («Япония: снова по пути милитаризации», Москва, 1980, стр. 43).

Склонение общественного мнения в пользу быстрейшего перевооружения страны служит и линия на фальсификацию истории Японии, оправдание всех агрессивных войн, которые вёл японский империализм. Все эти войны, включая участие во Второй мировой войне, преподносятся как навязанные Японии и, конечно, «справедливые».

Политический вес вновь приобрели бывшие военные преступники, те, кто планировал и осуществлял агрессивные войны против соседних народов. Им предоставляется возможность пропагандировать свои взгляды, оправдывать все преступные деяния японской военщины. Подобно тому, как в Западной Германии неофашисты восхваляют Гитлера и его сподручных, современные японские милитаристы заняты обелением преступных действий тех, кто вёл бесконечные войны против соседних народов, на чьей совести сотни тысяч, миллионы погибших мирных граждан соседних азиатских стран.

Разве не является кощунством над памятью миллионов и миллионов безвинных людей, расстрелянных ради забавы озверевшей японской солдатни, замученных в тюремных застенках и погибших в лагерях от голода и пыток, сооружение в городе Нагоя на вершине горы Микэнояма памятника семи главным японским военным преступникам, залившим кровью Азию и потому повешенным в 1948 году по приговору Международного военного трибунала?! Сооружение памятника было санкционировано японским правительством, которое как бы показало этим шагом, в каком направлении правящие круги намерены вести японский государственный корабль.

Большую помощь правящим кругам в идеологической обработке населения в духе милитаризма и антикоммунизма оказывают ультраправые и откровенно фашистские организации. В Японии насчитывается около 2500 организаций и групп, объединяющих ультраправые националистические элементы, а также бывших военнослужащих. Ультраправые и неофашисты убивают прогрессивных деятелей, лидеров левых партий, профсоюзных активистов.

Примеров тому много. К проповеди милитаристских идеи, разжиганию чувства ненависти к другим пародам, насаждению антикоммунистической идеологии среди населения и личного состава вооружённых сил активно привлекается мощный механизм средств массовой информации — пресса, кино, радио, телевидение, а также школа, другие учебные заведения. Громадная армия буржуазных пропагандистов трудится над тем, чтобы обосновать внешнеполитические экспансионистские претензии правящих кругов Японии, возрождение обанкротившейся милитаристской идеологии, необходимость усиленной борьбы против проникновения марксистской идеологии в сознание трудящихся, за ограждение их от влияния коммунистической партии и других прогрессивных сил страны. Перед судом истории...

В результате настойчивой и последовательной идеологической обработки населения и личного состава вооружённых сил в Японии растут милитаристские и националистические настроения, идёт общее поправение внутренней и внешней политики страны. Япония шаг за шагом сползает на старый путь войны и агрессии, превращается в опасный очаг напряжённости на Дальнем Востоке.

Наиболее откровенно милитаристские планы Японии были изложены в «Белой книге по обороне», опубликованной в 1983 г. В ней отбрасываются все мирные средства обеспечения безопасности страны и без всяких двусмысленностей провозглашается курс на милитаризацию как важнейшее направление государственной политики.

В «Белой книге по обороне» выдвигаются три основные цели наращивания военного потенциала. В качестве одной из важнейших ставится задача усиления обороны страны. «Задачей оборонительного потенциала Японии является создание такой сдерживающей силы, включая ядерную силу, а также сдерживание, основанное па японо-американском договоре безопасности, — подчёркивается в «Белой книге», —которая была бы в состоянии предотвратить агрессию и противостоять всем видам угроз» («Боэй хакусё». 1983 г. (Белая книга по обороне. 1983 г.). Токио, 1083, с. 61.). Ясно, что под словами «оборона» и «сдерживание агрессии» авторы «Белой книги» имеют в виду способность японских вооружённых сил наносить удары, в том числе ядерные, по своему потенциальному противнику, под которым подразумевается Советский Союз. Ведь недаром буржуазная пропаганда не жалеет сил, чтобы убедить простых японцев в том, что наибольшая опасность стране «угрожает с Севера», т.е. со стороны СССР.

Второй целью военной программы объявляется использование вооружённых сил для подавления возможных выступлений трудящихся против существующего строя, которые характеризуются в «Белой книге» как «косвенная агрессия». «В случае косвенной агрессии или при других чрезвычайных обстоятельствах, когда сил полиции будет недостаточно для сохранения порядка, силы самообороны могут оказать содействие для поддержания общественного порядка».

Третьей целью оборонной политики японского военного ведомства считается увеличение японского вклада в создание мировой военно-стратегической системы так называемого свободного мира, к которому причисляет себя Япония. «Усилия Японии, направленные на укрепление своих оборонительных возможностей, будут способствовать не только обеспечению безопасности страны, но также поддержанию и повышению надёжности японо-американской системы безопасности. В результате они явятся вкладом в дело обеспечения безопасности Запада с точки зрения баланса сил между Востоком и Западом, а также обеспечения мира и безопасности во всем мире».

Таким образом, правящие круги открыто отбрасывают 9-ю статью Конституции, запрещающую Японии иметь вооружённые силы и использовать их как средство решения спорных вопросов, и впервые столь открыто и недвусмысленно провозглашают своей основной целью в области вешней политики необходимость вклада Японии в дело «обеспечения безопасности свободного мира… путём собственных оборонных усилий». Из сказанного видно, что правящие круги Японии устанавливают прямую связь между наращиванием своего военного потенциала и военной мощью США и других стран НАТО, придавая своей военной политике международный характер. Перед судом истории...

Наиболее наглядно усилия Японии в области милитаризации страны проявляются в непрерывном увеличении военных расходов. Официально японское правительство установило, что военные расходы будут осуществляться в пределах 1% валового национального продукта, однако в действительности военные расходы растут быстрее ВНП. Ежегодно японское правительство увеличивает военные расходы на 6-7 и более процентов. В бюджете на 1984 год предусматривается увеличение ассигнований на «силы самообороны» на 6,88%. Только видимая часть военных расходов в этом году превышает 13 млрд, долларов. Военные специалисты считают, что если прирост ВНП в 1984 году составит менее 4%, то удельный вес военных расходов уже выйдет за пределы установленного рубежа в 1% ВНП. Однако даже эти высокие темпы роста военных расходов не удовлетворяют военщину. Бывший начальник УНО К. Таникава потребовал превзойти «политический рубеж» для военных ассигнований в размере 1% ВНП и дать зелёную улицу для развёртывания всех видов вооружённых сил, включая создание собственного ядерного оружия.

Однако официальные цифры не отражают истинных расходов, выделяемых на военные цели, и не дают полной картины милитаризации страны. Японская печать утверждает, что помимо военного бюджета правительство выделяет часть средств для реализации военных заказов — например, закупки самолётов, военных кораблей, боеприпасов и т.п. К общим военным ассигнованиям добавляются также расходы по «фонду погашения долговых обязательств государства». В японском бюджете имеется ряд статей так называемых невоенных расходов, которые в действительности предназначены на оплату военных заказов. Сюда же относятся и средства, выделяемые для обслуживания войск США в Японии.

Значительная часть ассигнований проходит по линии других министерств и ведомств на различные научно-исследовательские работы военного характера, строительство стратегических дорог, портов и т.д. По данным университета Хитоцубаси, действительные военные расходы Японии ежегодно превышают официальные вдвое. Перед судом истории...

В стране не прекращается активная пропаганда за принятие «чрезвычайного законодательства». Наиболее реакционно настроенные политические деятели, тоскующие по довоенным временам, когда Япония вела агрессивные войны, все громче требуют принятия «чрезвычайного законодательства» на случай войны. Как указывала газета «Акахата», принятие «чрезвычайных законов» поставит вопрос о пересмотре 9-й статьи Конституции, провозглашающей отказ Японии от применения вооружённой силы как средства разрешения международных конфликтов и запрещающей создавать военный потенциал. По мнению газеты, принятие этого законодательства развяжет руки военщине, которая давно рвётся к тотальному перевооружению страны.

Неотъемлемой частью курса на милитаризацию Японии стало в последние годы развёртывание широкой пропагандистской кампании с целью раздувания шовинистических и националистических настроений и создания благоприятной морально-психологической атмосферы для осуществления военных планов правящей верхушки страны. Особенно широкий размах получила эта кампания с приходом к власти правительства Я. Накасонэ.

Прежде всего ведётся наступление на мирную конституцию, делаются попытки изменить её таким образом, чтобы открыть дорогу для превращения страны в военную державу в легальных рамках основного закона. Министр просвещения Мацуо Сэтома откровенно заявил 2 марта 1983 года в парламенте, что «было бы лучше пересмотреть Конституцию» и включить в неё статьи, узаконивающие «силы самообороны», т.е. создание японской армии. Правящая либерально-демократическая партия открыто включила вопрос о пересмотре Конституции в программу своей деятельности. Специальный совет по изучению Конституции при ЛДП готовит проект её новой редакции.

Другой не менее важной мишенью нападок реваншистских и милитаристских сил Японии, а также Пентагона являются так называемые «три безъядерных принципа», принятых в 1971 году японским правительством под давлением демократических сил, решительно выступающих против ядерного перевооружения Японии. Перед судом истории...

В Токио и Вашингтоне предпринимаются различные меры, направленные на подрыв этих принципов и в конечном счёте их отмену, как не соответствующих милитаристскому курсу, который так упорно проводят японские ультра и их американские покровители. Многие весьма осведомлённые американские официальные деятели признают, что боевые корабли и подводные лодки США имеют на борту ядерное оружие, когда они заходят в Японию. Так, еще в начале 60-х годов между США и Японией было заключено секретное соглашение, по которому Япония обязалась не возражать против захода в её порты кораблей, оснащённых ядерным оружием.

Не только японские демократические силы, но и многие видные американские деятели приводят многочисленные свидетельства постоянного захода в японские порты американских военных кораблей, на борту которых находится большое количество ядерного оружия. Так, на атомном авианосце «Энтерпрайз», который в марте 1983 года заходил в японский порт Сасебо, имелось на борту 200 ядерных зарядов. В порту Сасебо с 1 по 5 октября 1983 года находился и флагман 7-го флота атомный авианосец «Карл Винсон».

Соединённые Штаты вынашивают планы превращения Японии в свою ядерную базу. Пентагон намечает начать с июля 1984 года развёртывание крылатых ракет «Томагавк» с ядерными боеголовками на кораблях 7-го флота, в том числе и базирующихся в Японии. Следует также указать и на такой тревожный факт, как размещение на базе ВВС США Мисаве, находящейся в северо-восточной части острова Хонсю, двух эскадрилий истребителей-бомбардировщиков Ф-16, способных нести ядерное оружие. Перед судом истории...

Наряду с использованием баз администрация Рейгана все большее значение придаёт расширению масштабов участия Японии в совместных боевых операциях, передаче Японии функции по проведению противовоздушных и противолодочных операции в северо-западной части Тихого океана, участию в блокировании трех проливов, ведущих из Японского моря в Тихий океан.

Правительство США еще в начале 1980 года потребовало от Японии взять на себя минирование проливов Лаперуза, Сонгарского и Корейского с целью «запереть» советский флот в Японском море и не дать ему возможности выхода в Тихий океан. Новый импульс разработке этих планов был дан с приходом к власти правительства Я. Накасонэ. Он прямо заявил во время своего визита в США, что сделает все, чтобы превратить Японию в «непотопляемый авианосец» и «запереть» советский флот в Охотском море путём блокирования проливов, выходящих в Тихий океан.

На совещании в Вашингтоне Я. Накасонэ взял на себя еще одно обязательство — обеспечить боевое патрулирование морских путей на расстоянии до 1 тысячи миль от японских берегов, «от Токио до Гуана и от Осака до Тайваньского пролива». Реализация этого обязательства означала бы, что японский флот станет действовать далеко за пределами японских территориальных вод и появится непосредственно у берегов стран Юго-Восточной Азии. Появление японских военных кораблей в этом районе уже сейчас воскрешает в сознании народов этих стран все ужасы японской агрессии периода Второй мировой войны.

Наконец, необходимо указать и на такой важный шаг, на который пошло японское правительство, как передача США военной технологии. Вашингтон заинтересован в использовании новейших достижений японской науки и техники в интересах повышения военного потенциала Соединённых Штатов. Несмотря на сопротивление японских монополий, не желающих делиться своими научно-техническими секретами, которые их американские конкуренты могут использовать не только в военных целях, но и для повышения конкурентоспособности своих товаров, Токио не устоял под нажимом из Вашингтона. Администрация США пригрозила японцам, что, если с их стороны не будет проявлена взаимность, она запретит предоставление Японии патентов и лицензий не только на производство военной, но и гражданской продукции. Перед судом истории...

После длительных переговоров 8 ноября 1983 года было заключено официальное соглашение, по которому США получили возможность ставить вопрос о передаче им технологии производства любых видов оборудования или изделий, которые они сочтут необходимыми для повышения своего потенциала.

Эта уступка, как отмечала японская печать, означает, что кабинет Накасонэ грубо нарушил существующий запрет на экспорт оружия и отбросил в сторону одно из важнейших положений мирной политики Японии, которую проводили предшествующие кабинеты.

Таким образом, наращивание военного потенциала Японии по всем направлениям тесно связано с внешнеполитическим курсом США, которые придают Японии, как и всему азиатско-тихоокеанскому региону, важнейшее военно-стратегическое значение. Лежащий в основе этой стратегии военно-политический союз Вашингтон-Токио дополняется особыми отношениями США и Японии с Южной Кореей. В США вынашивается идея создания на Дальнем Востоке тройственного военно-политического блока Вашингтон-Токио-Сеул. Именно эту цель преследовал президент Рейган, когда он из всех стран Дальнего Востока включил в программу своей первой поездки в Азию только Японию и Южную Корею.

Оценивая смысл этого визита, японская печать отмечала, что США стремится превратить северо-западную часть Тихого океана в передовой рубеж — такой же, какой они имеют в Европе. Установление нового, более высокого уровня военного сотрудничества и координации действий между США, Японией и Южной Кореей, проведение трёхсторонних военных учений вблизи советской территории делает обстановку в Азии еще более напряженной. Быстрый рост японского милитаризма и попытка США использовать Японию и Южную Корею в качестве своего жандарма для подавления национально-освободительного движения в регионе вызывает законную тревогу у всех миролюбивых народов Азии.

Давая характеристику экспансионистской политике Японии, бывший премьер-министр Новой Зеландии Р. Молдун, как сообщало агентство «Юнайтед пресс корпорейшн», заявил, что японская деятельность в бассейне Тихого океана носит на себе отпечаток «коммерческого империализма». Он призвал страны региона дать решительный отпор японскому проникновению. Перед судом истории...

Президент Индонезии Сухарто не раз выражал озабоченность в связи с тем, что Япония может под давлением США «пойти на наращивание военной мощи сверх необходимого для обороны уровня» (газета «Эйша вик»). Индонезийские газеты выражают недовольство, что такие важные вопросы, как милитаризация Японии, расширение военно-стратегического сотрудничества Токио и Вашингтона в Азии, обсуждаются без участия стран АСЕАН.

Экономическая экспансия и рост японского милитаризма вызывают глубокую озабоченность и на Филиппинах. Президент Ф. Маркос в беседе с корреспондентом журнала «Эйша вик» говорил: «Среди нас есть немало тех, кто пострадал в годы войны. Естественно, военное укрепление Японии вызывает воспоминания о её вторжении и оккупации. Наш народ вместе с народами других стран АСЕАН выражает законную тревогу и беспокойство, что Япония однажды может вновь использовать военную силу для утверждения своего господства в регионе» («Эйша вик»).

Премьер-министр Малайзии Махтахир заявил 21 января 1983 года, накануне визита в Токио, что страны АСЕАН испытывают серьёзное беспокойство по поводу наращивания Японией своей военной мощи. Он сказал, что «если под обороной морских коммуникаций имеется в виду защита Малаккского пролива, как одна из задач обороны Японии, то мы испытываем страх» («Асахи симбун»).

Особо резкой критике японский милитаризм подвергается со стороны Корейской Народно-Демократической Республики, народ которой в свое время испытал на себе всю жестокость и алчность японских захватчиков. В беседе с делегацией ТАСС, состоявшейся 9 апреля 1948 г., тов. Ким Ир Сен подчеркнул, что возрождение японского милитаризма представляет собой большую угрозу для народов Азии и для дела мира во всем мире. «Мы, — заявил он, — с постоянной бдительностью следим за возрождением японского милитаризма».

Несмотря на все попытки японской и американской дипломатии успокоить страны ЮВА, убедить их, что милитаризация Японии якобы не представляет для них никакой опасности, общественно-политические круги и широкие слои населения стран Азии все более активно протестуют против усиления милитаристских устремлений Японии. «В странах АСЕАН, — писал в связи с этим журнал «Фар истерн экономик ревыо», —сохраняется подозрение не только среди представителей более старшего поколения, которое пережило Вторую мировую войну, но и среди молодёжи. Встретить понимание правительств стран — членов АСЕАН в вопросах, касающихся безопасности, это еще не означает получить гарантии того, что Японию не ожидает сильное сопротивление неправительственных кругов. Перед судом истории...

Нельзя не согласиться с этими высказываниями авторитетного журнала. В самой Японии можно прочитать и услышать немало высказываний относительно истинных намерений японских правящих кругов в отношении миролюбивых народов Азии и бассейна Тихого океана. Характерно для настроений правящей верхушки Японии высказывание одного из лидеров деловых кругов, председателя Федерации экономических организаций, председателя Совета директоров крупнейшего стального гиганта «Нихон стил» Е. Инаяма. «Чтобы выйти из депрессии, — говорил он, — нам нужна где-нибудь еще одна война».

Таков курс японских правящих кругов, который не может не вызывать озабоченности и беспокойства во всех миролюбивых странах, особенно в тех, которые расположены в непосредственной близости к складывающемуся очагу агрессии.

Главной силой, препятствующей экспансивным устремлениям Японии, являются Советский Союз, другие страны социалистического содружества. С первых дней капитуляции японского милитаризма СССР выступает за мирное, демократическое развитие Японии, за превращение её в миролюбивое, демократическое государство. В Токио не могут не понимать роль Советского Союза в укреплении дела мира и безопасности в Азии, в том числе в обеспечении мирного будущего самой Японии. В официальном издании японского министерства иностранных дел «Вага гай-коно канкё» подчёркивается, что «добрососедские, дружеские отношения с нашим соседом Советским Союзом... вносят свой вклад в ослабление напряжённости. Они являются также важнейшим условием сохранения стабильности обстановки в прилегающих к нашей стране районах, укрепления безопасности и обеспечения процветания пашей страны» («Япония: снова по пути милитаризации». Москва, 1980).

Такую оценку роли СССР давали в Японии не только в первый период после окончания Второй мировой войны, но и в последующие годы.

Усилиями обеих сторон советско-японские отношения получили значительное развитие в 60-х и начале 70-х годов. Заметно увеличился в эти годы объем торговли между двумя странами, дальнейшее развитие получило взаимовыгодное экономическое сотрудничество, возрос объем научных, культурных и технических связей, активизировались контакты на политическом уровне. Перед судом истории...

Но, к сожалению, в Японии имеются силы, которые активно пытаются затормозить дальнейшее развитие советско-японских отношений, поссорить два соседних народа. Крайне правые реакционные круги пытаются запугать японский народ мнимой агрессивностью Советского Союза, который якобы создаёт угрозу национальной безопасности страны, намерен-де оторвать Японию от друзей и союзников и включить её в орбиту советского влияния.

Основной бой ультраправые и махрово националистические организации решили дать по так называемому «территориальному вопросу». Они хотят доказать, что необходимо отторгнуть от Советского Союза Южно-Курильскую гряду островов, переданную СССР в результате военного разгрома Японии в соответствии с существующими международными соглашениями.

Подписывая акт о безоговорочной капитуляции, Япония приняла все условия Ялтинской и Потсдамской деклараций, в которых были определены условия послевоенного урегулирования для Японии. В частности, предусматривалось ограничение суверенитета Японии «островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и теми менее крупными островами, которые мы укажем». В соответствии с Сан-Францисским договором, который был выработан на основе Ялтинского соглашения и Потсдамской декларации, Япония отказалась от всех прав на Корею, Тайвань, Пескадорские острова, Курильские острова и южную часть Сахалина, а также от находившихся у неё ранее по мандату Лиги наций тихоокеанских островов.

Несмотря на то, что в Сан-Францисском договоре, под которым стоит подпись и японских представителей, прямо и недвусмысленно говорится, что Япония отказывается от всяких прав и правооснований на Курильские острова и Южный Сахалин, которые были в свое время отторгнуты ею от России силой оружия, японские правящие круги вскоре после окончания войны стали вновь выдвигать наглые территориальные притязания на советские земли, требуя «возвращения» южной группы Курильских островов. При этом территориальные требования к нашей стране японские реваншисты увязывают с заключением договора между СССР и Японией. Разумеется, не может быть и речи, чтобы Советский Союз уступил Японии часть Курильских островов, являющихся неотъемлемой частью нашей социалистической Родины. Перед судом истории...

Таким образом, из-за позиции японских реакционных кругов, поддержанных США, заключение мирного договора с Японией до сих пор не нашло своего положительного решения, хотя со стороны Советского Союза нет недостатка в проявлении доброй воли. На официальных встречах министров иностранных дел Советский Союз неизменно проводит конструктивную линию в заключении мирного договора между двумя странами. Между тем правые силы в Японии занимают оголтелую реваншистскую позицию. Они все настойчивее выдвигают требование возвращения так называемых «северных территорий». При поддержке правительственных кругов ультраправые в Японии проводят общенациональные кампании шовинистического характера, организуют реваншистские сборища у здания советского посольства и других советских представительств. Они устраивают марши и различные фестивали, посвящённые возвращению «северных территорий», организуют периодические выезды японских министров для визуального осмотра советских островов. В стране издаётся масса литературы реваншистского толка. В ней искажается история территориального размежевания между Россией и Японией, проводится широкая обработка населения в духе необходимости усиления борьбы за отход к Японии Курильских островов.

Выступая на обеде в честь партийно-государственной делегации во главе с Ким Ир Сеном, Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР товарищ К.У. Черненко сказал: «...из Токио вновь звучат реваншистские ноты, выдвигаются территориальные претензии. Попытки повторить историю — причём на более опасной основе, в эпоху ядерного оружия — не могут не вызывать насторожённости у многих азиатских государств. Ничего доброго не сулят они и Японии» («Правда», 1984). Перед судом истории...

В январе 1978 года Советский Союз внёс предложение о заключении с Японией Договора о добрососедстве и сотрудничестве. Он охватил бы те области советско-японских отношений, которые созрели для того, чтобы поставить их на прочную договорную основу. В советском проекте содержатся такие обязательства сторон: разрешать споры исключительно мирными средствами и воздерживаться от угрозы силой или её применения; не допускать использования своей территории для совершения действий, способных нанести ущерб безопасности другой стороны; воздерживаться от каких-либо действий, поощряющих любую третью сторону предпринимать агрессивные акции против любой из Договаривающихся Сторон; проводить регулярные политические консультации, в том числе при возникновении обстановки, опасной для поддержания мира; продолжать предпринимать усилия в целях прекращения гонки вооружений (как ядерных, так и обычных видов) и достижения всеобщего и полного разоружения под эффективным международным контролем и т. д.

В проекте Договора подтверждается наше намерение продолжать переговоры о заключении мирного договора. Это выбивает из рук японских ультраправых тезис о том, что СССР намерен заключением Договора о добрососедстве и сотрудничестве похоронить заключение мирного договора.

Весьма важным моментом проекта Договора является статья 12. В пей говорится, что Советский Союз и Япония не претендуют сами и не признают чьих бы то ни было притязаний на какие-либо особые права или преимущества в мировых делах, включая притязания на доминирование в Азии и в районе Дальнего Востока.

Разумеется, заключение такого договора оздоровило бы советско-японские отношения, создало новый климат в отношениях между ними и явилось важным вкладом в дело мира в Азии и международной безопасности.

Прогрессивная печать, трезво мыслящие политические и государственные деятели Японии увидели в советском предложении стремление СССР к развитию дружеских отношений с Японией — своим дальневосточным соседом, свидетельство активной советской внешней политики, ставящей целью упрочение мира и добрососедства не только с Японией, но и со всеми странами Дальнего Востока и бассейна Тихого океана. Влиятельная газета «Асахи» считала особенно важной статью 2 проекта Договора, в которой говорится о неприменении силы между двумя государствами и о том, что все спорные вопросы обе страны будут решать исключительно мирными средствами. Это, по мнению газеты, выражает курс на разрядку междупоездной напряжённости, которая лежит в основе советской дипломатии.

Совершенно иную позицию по отношению к проекту Договора о добрососедстве и сотрудничестве заняли сторонники пересмотра послевоенных границ, шовинистические, ультраправые элементы, весьма влиятельные правительственные круги — противники налаживания взаимовыгодных отношений между двумя странами. Они развернули широкую кампанию против проекта Договора, обвиняя Советский Союз в самых нелепых намерениях в отношении Японии.

Отказ японских правящих кругов даже рассмотреть и изучить советское предложение говорит сам за себя. Такая позиция официальной Японии с головой выдаёт старых и новых милитаристов, которые вновь вынашивают планы развязывания больших и малых войн, разоблачает агрессивные устремления японских монополий, стремящихся к установлению своего господства на Дальнем Востоке и во всей Азии. Ясно, что им не нужны никакие договоры, направленные на обеспечение мира и безопасности в Азии, на упрочение свободы и независимости азиатских пародов.

Развязанная американской администрацией кампания клеветы и угроз в адрес Советского Союза в связи с афганскими событиями была подхвачена в Японии и продолжается по сей день. Перед судом истории...

Новым недружественным актом со стороны Японии явилась прокладка вблизи берегов СССР без согласования с соответствующими советскими организациями подводного кабеля для слежения за судами советского Военно-Морского Флота. 1 апреля 1983 года генеральный директор департамента УНО X. Нацумэ признал в парламенте, что он связан с таким же кабелем, проложенным Пентагоном в Атлантике, и что вся необходимая аппаратура предоставлена Соединёнными Штатами.

Япония заняла деструктивную позицию в вопросах ядерного разоружения, полностью поддержав курс администрации Рейгана на срыв переговоров в Женеве. Глава внешнеполитического ведомства Японии С. Абэ увязал этот вопрос с дальнейшим ухудшением советско-японских отношений. «Правительство Японии, — сказал С. Абэ, — готово к «охлаждению отношении» с Советским Союзом. Оно и впредь будет вынуждено занимать жёсткую позицию».

Позиция, занятая официальными кругами Токио в Вильямсберге в мае 1983 года, в частности по вопросу об отношении к СССР, подверглась критике в японской печати за то, что премьер Я. Накасонэ взял на себя роль «адвоката ядерной стратегии Рейгана» и по жёсткости своего тона во многом превзошёл даже английских тори. Перед судом истории...

Аналогичную позицию японский премьер-министр Я. Накасонэ занял и на совещании лидеров наиболее развитых стран Запада, состоявшемся в июне 1984 г. в Лондоне, где он вместе с Рейганом оказывал неприкрытое давление на западноевропейские страны, пытаясь подтолкнуть их к активным антисоветским действиям.

Активное подключение Японии на совещании в Вильямсберге к военно-политической системе НАТО вдохновило японские военные круги на откровенно антисоветские акции в пограничных с СССР районах. После Впльямсберга бывший начальник Управления национальной обороны К. Таникава совершил провокационный вояж в северную часть острова Хоккайдо. Он демонстративно осмотрел в бинокль расположенные неподалёку советские острова и наблюдал за тренировочной наступательной операцией «сил самообороны» с участием истребителей-бомбардировщиков, вертолётов и танков.

Эти акции были расценены в Советском Союзе как проявление явно недружественной позиции. 9 ноября 1983 года в заявлении японскому правительству Советская сторона предупредила, что осуществление замыслов по наращиванию вооружённых сил вблизи советских границ, в частности реализация соглашения УНО Японии с Пентагоном о размещении в 1985 году на американской военной базе Мисава (Северное Хонсю) 48 новейших истребителей-бомбардировщиков Ф-16, способных нести ядерное оружие, вынудило бы Советский Союз к дальнейшим шагам по нейтрализации опасности, исходящей с территории Японии. Перед судом истории...

Давая оценку политике Японии в отношении Советского Союза, Председатель Совета Министров СССР Н.А. Тихонов отметил в новогоднем интервью, что «японское правительство не без оглядки на противоположную сторону Тихого океана сознательно взяло курс, я бы сказал, на демонтаж всей системы советско-японских отношений, созданной усилиями двух стран в послевоенный период».

Глава Советского правительства подчеркнул, что такой курс вряд ли отвечает национальным интересам Японии и что «единственно разумный путь — это всемерное расширение и упрочение взаимовыгодных связей в духе добрососедства». Он вновь указал, что «в Советском Союзе с уважением и симпатией относятся к народу Японии и искренне желают, чтобы в наших отношениях взяли верх доверие и добрососедство. Никаких других помыслов у советских людей не было и нет» («Правда», 1984). Перед судом истории...

Процесс оздоровления обстановки на Дальнем Востоке и во всей Азии в значительной мере будет зависеть от состояния советско-японских отношений. Если японские правящие круги встанут на путь политического реализма, до конца извлекут уроки из трагедии Второй мировой войны и поставят экономический потенциал страны на службу миру и безопасности в Азии, то от этого выиграют все народы Азиатского континента, и прежде всего сам японский народ.

Вопрос о путях дальнейшего развития Японии волнует широкую демократическую общественность этой страны. Народ, испытавший на себе все ужасы военно-фашистского режима и понёсший огромные жертвы, не хочет возврата к трагическому прошлому. Прогрессивные силы Японии решительно выступают против экономической экспансии монополий. Коммунистическая и Социалистическая партии вместе с другими отрядами японской демократии настойчиво требуют, чтобы Япония активно включилась в процесс ослабления международной напряжённости, заняла активную позицию в вопросах разоружения, последовательно выступала за развитие страны по пути мира и безопасности в Азии на основе совместных усилий государств великого Азиатского континента.

Опрос общественного мнения, проведённый газетой «Майнити» в конце ноября 1983 года, показывает, что курс японского правительства на поддержку администрации Рейгана в вопросах гонки ядерных вооружений непопулярен среди населения. Только 12% опрошенных согласны с тем, что «ядерное оружие является средством сдерживания войны». Почти в четыре раза больше — 41% заявили, что, наоборот, оно «создаёт угрозу миру». Около 47% опрошенных проявили обеспокоенность в связи с усилением международной напряжённости в результате вторжения американских войск на Гренаду, интервенцией в Ливане, разрывом переговоров в Женеве. Простых люден очень волнует вопрос, «не будет ли Япония вовлечена в международные конфликты» в результате все более активной поддержки американской политики.

Правительство утверждает, что на территории Японии нет ядерного оружия и что оно принимает заверения США в том, что такое оружие не находится на борту посещающих японские порты американских подводных лодок и авианосцев. Однако 65% опрошенных выразили уверенность в том, что ядерное оружие ввозится нелегально на борту американских кораблей и транспортируется через японские территориальные воды.

Правительство выражает готовность неуклонно наращивать военные расходы и ищет различного рода юридические уловки, чтобы оправдать тот факт, что, возможно, уже в будущем году они превысят 1% ВНП. Но подавляющее большинство опрошенных — 70% выступило против того, чтобы расходы на военные нужды выходили за пределы установленного лимита в 1% ВНП. Перед судом истории...

Правительство ведёт через различные комиссии активную подготовку к пересмотру Конституции, но только 13% высказались за пересмотр статьи 9, тогда как подавляющее большинство потребовало строгого соблюдения всех положений этого высшего закона страны.

Правительство в основу своей политики все более явно ставит всемерное расширение связей с США и активизацию своего участия в военно-стратегической системе империализма и обострении конфронтации с Советским Союзом и другими социалистическими странами. Однако подавляющее большинство явно отвергло этот курс Я. Накасонэ, и только 20% опрошенных согласились, что «необходимо, придерживаясь договора безопасности, преимущественно укреплять союз с США и Западом». Перед судом истории...

Практическим выражением воли широких слоёв населения явились состоявшиеся 18 декабря 1983 года выборы в палату представителей японского парламента. Вопреки надеждам, правящая либерально-демократическая партия потерпела такое поражение, какого она не знала с момента своего создания в ноябре 1955 года. Она потеряла 36 мест, и только в результате закулисных махинаций Я. Накасонэ удалось удержаться у власти и сформировать свой второй кабинет. Это было недвусмысленное осуждение проводимого правящими кругами курса, яркая демонстрация нежелания японского народа поддержать курс на превращение Японии в угрозу миру и безопасности на Дальнем Востоке.

Советский Союз внимательно следит за деятельностью тех политических сил в Японии, которые пытаются вновь толкнуть Японию на пагубный путь войны и агрессии, и принимает необходимые меры для укрепления политического и военно-экономического могущества нашей страны во имя упрочения мира и международной безопасности.

Выход в свет третьего издания книги Л.Н, Смирнова и Е.Б. Зайцева «Суд в Токио», в которой глубоко проанализированы причины военного краха японского милитаризма, имеет большое актуальное значение и сегодня. Она будит тревогу у всех людей доброй воли по поводу опасных последствий курса японского милитаризма, который вновь набирает силу, угрожая всеобщему миру и международной безопасности. Она напоминает о трагическом периоде японской истории, который не должен повториться. Наконец, она служит предупреждением тем политическим и военным деятелям современной Японии, которых ничему не научила история. Перед судом истории...

НАШЕ ДОСЬЕ: КОВАЛЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ (1918-2005)

Японовед, советский государственный, политический и общественный деятель. Доктор исторических наук (востоковедение), профессор, много лет работал в Институте востоковедения РАН.

Родился на Дальнем Востоке в Приморской области в посёлке Тымга, 13 февраля 1918 года.

После окончания средней школы поступил на японское отделение восточного факультета Дальневосточного государственного университета во Владивостоке. Будучи студентом, в 1939 году был призван в Красную Армию. В 1940 году он экстерном сдал экзамены в Московском институте востоковедения и стал дипломированным специалистом — референтом-переводчиком японского языка.

Участник Великой Отечественной и Второй мировой войны на Дальнем Востоке (советско-японская война), был инструктором спецпропаганды на войска противника и редактором газеты для военнопленных на японском языке «Нихон симбун», а также начальником отдела политуправления Дальневосточного военного округа. С 1954 года — на общественной и политической работе.

Надо отметить, что Иван Коваленко (среди избранных кандидатур-офицеров, представленных Главнокомандующему советскими войсками на Дальнем Востоке, совсем недавно разгромивших почти миллионную Квантунскую армию в Маньчжоу-Го и взявших в плен свыше 600 тысяч японцев во главе с генералом Ямада Отодзо) стал редактором газеты «Нихон симбун», благодаря личному выбору самого главнокомандующего войсками Красной Армии на Дальнем Востоке, Маршала Советского Союза А.М. Василевского, который увидел в нем успешного журналиста-пропагандиста для японской шестисоттысячной аудитории будущей газеты из военнопленных, которые держались в плену в Советском Союзе после капитуляции Японии. Он же и присвоил Коваленко воинское звание майора и напутствовал ему для успешной службы пропагандиста среди военнопленных японской армии.

В послевоенные годы он был заведующим отделом Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока Госкомитета СССР по культурным связям с зарубежными странами, руководителем сектора и заместителем заведующего Международного отдела ЦК КПСС.

Успешно курировал вопросы отношений Советского Союза и Японии. Перед судом истории...

Был награждён многими отечественными орденами и медалями, среди которых — Орден Отечественной войны II степени, Орден Трудового Красного Знамени, Орден Дружбы народов, Орден Красной Звезды, Орден «Знак Почёта» и медали «За трудовую доблесть» и «За боевые заслуги»

Дослужился до звания полковника, был делегатом XXIV съезда КПСС.

Ушёл из жизни в Москве, в июле 2005 года.



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